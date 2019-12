L’AMP – association marocaine qui milite pour le soutien des personnes touchées par la polyarthrite – lance une campagne internationale afin de mettre en place des partenariats pour aider les patients marocains atteints de cette maladie à recevoir les traitements pour cette grave maladie handicapante qui touche 350 000 personnes.



Cette campagne a pour objectif de dépasser l’échec des multiples appels à l’aide lancés par l’AMP depuis sa création que ce soit en faveur des démunis faveur des patients sous le régime de l’AMO qui ne bénéficient d’aucune prise en charge effective malgré que la Polyarthrite Rhumatoïde soit considérée comme une affections de longue durée (ALD), les malades continuent de supporter un ticket modérateur de 30%. La campagne cible plus de 100 organismes mondiaux concernés par la polyarthrite rhumatoïde notamment les organisations onusiennes, ONGs, les associations européennes, nord-américaines, et les fonds humanitaires. L’AMP a également profité de l’organisation de l’EULAR (European League Against Rheumatism) qui a eu lieu à Copenhague du 10 au 13 Juin 2009 pour nouer des partenariats visant à trouver des médicaments pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.