Du 29 janvier au 31 mai 40 journées de mobilisation et de sensibilisation au handicap auront lieu dans les établissements d’enseignement supérieur de France.

Le rendez-vous est fixé : mardi 29 janvier, sur le campus de Jussieu à Paris, Starting Block donne le coup d’envoi de la campagne Handivalides 2013.

Jusqu’au 31 mai, l’équipe de la Campagne Handivalides parcourra la France entière pour des journées de sensibilisation et de mobilisation autour du handicap, dans une quarantaine d’établissements d’enseignement supérieur. Portée par l’association Starting-Block, qui mène tout au long de l’année des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité, la campagne Handivalides est l’occasion chaque année de sensibiliser les étudiants au handicap. Que ce soit à Paris, Lille, Lyon, Brest, Marseille comme à Bordeaux ou bien d’autres villes encore, les Journées Handivalides permettent échangés et rencontres entre étudiants.

Au programme : ateliers, mises en situation, forum et tables rondes afin de favoriser la mixité et susciter l’engagement des jeunes autour du handicap.

Sur chaque campus, la journée Handivalides est organisée en partenariat avec les associations étudiantes engagées et l’administration de l’établissement d’enseignement supérieur, pour faire avancer ensemble l’intégration des étudiants handicapés.

Deux thèmes majeurs seront mis en lumière durant ces quatre mois de campagne : L’accessibilité de la vie étudiante et le handicap dans le parcours de formation.

Starting-Block invitera toutes les associations étudiantes rencontrées sur les campus à rendre les activités qu’elles proposent accessibles. Cet engagement se traduira par la signature d’une charte « Associations étudiantes et handicap ».

Cette campagne sera parrainée par Marie-Amélie Le Fur, Championne handisport triple médaillée en septembre dernier à Londres.

Plus d’informations sur la Campagne Handivalides sur le site :

www.campagne‐handivalides.org