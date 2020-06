Cal’Handis, le calendrier Handis Nus 2010

Comme chaque fin d’année, l’automne est traditionnellement la période des calendriers de nus artistiques. L’association Cal’Handis

a décidé de suivre le mouvement et d’éditer le sien pour 2010. Pourquoi se lancer dans un créneau qui semble déjà si bien

occupé ? Tout simplement pour être différent, et surtout pour montrer la différence… Le calendrier de nus Cal’Handis est en effet loin des éditions habituelles qui envahissent les rayonnages : les modèles sont tous des hommes et des femmes présentant un handicap physique. Seuls ou en couple, ils ont accepté de poser nus, malgré leur corps non conforme aux standards de beauté actuels. En s’affichant devant nous au naturel, ils/elles nous rappellent ainsi qu’il existe d’autres formes de beauté.

Notre souhait en réalisant ce calendrier est de montrer la richesse des différences. De dire qu’un corps même hors “norme” peut être beau et

sexy, surtout quand il est vu par le regard d’un artiste et non sous un angle médical comme c’est bien souvent le cas. Changer le regard sur le

handicap, loin de toute compassion est notre objectif premier. Nous espérons que notre travail y aura contribué.

Le calendrier est en vente au prix de 16,00€ sur le site http://calhandis.com. Soutenir ce projet en achetant le calendrier “Handis Nus 2010”, c’est s’ouvrir à un autre monde, celui des personnes handicapées, un monde pas si différent. C’est accepter le fait que ce qui nous rapproche est bien plus important que ce qui nous sépare. Accepter surtout que nous soyons toutes et tous des personnes à part entière avec un corps, fut‐il différent, mais surtout des attentes et des espoirs, une vie sociale et affective…

