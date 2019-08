Café santé sur l’amiante à La Rochelle

Le journal Viva et les Mutuelles de France regroupées dans l’Urmco (Union de regroupement mutualiste du Centre- Ouest) vous invitent à assister à un “café santé”, gratuit et ouvert à tous, sur le thème “Amiante, tous concernés”. Produit très cancérogène, l’amiante a longtemps été utilisé dans l’industrie et le bâtiment pour ses propriétés thermiques et phoniques. Il est présent dans nos maisons (particulièrement les toitures). Comment le repérer et l’éliminer ? Ce minéral est aussi présent dans notre environnement professionnel, avec d’autres produits toxiques ? Comment prévenir les risques liés à ces produitss ? Des représentants de l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva) et de l’Addeva 17, Maître Ledoux, avocat spécialiste des questions de l’amiante et Alain Carré, médecin du travail, seront présents et apporteront des éléments d’information et de réponse à toutes ces questions. Ce “café santé” se tiendra le 19 novembre 2010, de 13 h 30 à 16 heures à la Maison des associations de La Rochelle, rue Muse.