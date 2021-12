Café Joyeux à Lyon : Une ouverture prochaine annoncée

Ecouter article Ecouter article

Un nouveau Café Joyeux devrait ouvrir ses portes à Lyon prochainement

« Café Joyeux » est une entreprise de restauration rapide qui emploie des personnes en situation de handicap, principalement atteintes par une trisomie 21 ou un trouble du spectre autistique. Initialement fondée à Rennes fin 2017, l’entreprise a ouvert plusieurs cafés depuis, dans différentes villes de France : Paris, Rennes, Bordeaux (et Lisbonne au Portugal). Ce sera bientôt au tour de Lyon d’avoir son Café Joyeux.

L’objectif qui a guidé la création des Cafés Joyeux est de permettre à des personnes majoritairement trisomiques ou ayant des troubles cognitifs d’obtenir un véritable travail rémunéré, fixe, gratifiant et si possible dans un centre-ville ou au sein d’une entreprise privée classique – mais surtout hors du secteur protégé traditionnel. Les personnes en situation de handicap qui sont recrutées dans les « Cafés Joyeux » sont affectées au service, à la caisse, et aux cuisines en fonction de leur appétence et de leurs capacités.

Changer le regard de la société sur le handicap en le rendant visible dans un milieu ordinaire

Les Cafés Joyeux ont été imaginés par un couple, Yann et Lydwine Bucaille Lanrezac. Tous deux affirment que l’idée leur est venue après que Yann Bucaille ait rencontré une personne autiste qui lui a demandé un travail tout en déclarant qu’il voulait « être utile ». L’un des principaux buts du projet est de changer le regard de la société sur le handicap en le rendant visible dans un milieu ordinaire, alors que les personnes handicapées sont souvent « invisibles ». D’où l’importance d’implanter les « Cafés Joyeux » dans des lieux très fréquentés, et très concurrentiels en termes d’offre de restauration. Et comme cela se fait de plus en plus, les cuisines sont ouvertes aux regards des clients, qui peuvent ainsi voir le service de cuisine se dérouler sous leurs yeux.

Lyon est la prochaine ville sur la liste des lieux d’implantation et bien sûr cela se fera en centre-ville, dans le 2e arrondissement. L’ouverture qui a été reportée à plusieurs reprises est prévue prochainement. Nous prenons le pari qu’il connaîtra le même succès que les autres enseignes.

Pour plus d’infos sur l’ouverture d’un Café Joyeux à Lyon, rendez-vous sur le site web : https://www.cafejoyeux.com/fr/

NB : Café Joyeux est labellisé « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Les salariés bénéficient d’aménagements de la durée du travail, ajustée à leur niveau de fatigabilité.

