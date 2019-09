Café des parents sur “l’accès aux soins” à Lyon

Le prochain rendez-vous “Café des Parents” se déroulera le lundi 11 mars 2013 à 20h30 au Restaurant Soline, 89 rue Paul Bert 69 003 Lyon sur le thème “Les enfants handicapés sont-ils toujours bien soignés, traités, considérés dans le milieu médical ?”.

Un enfant qui souffre, mais ne s’exprime pas bien, un ado dépendant qui passe beaucoup de temps à l’hôpital, un jeune qui cumule les heures de kiné… Dans toutes ces situations, nos enfants trouvent-ils tout le soulagement possible auprès des soignants ? Sont-ils entendus, compris, entourés ? Comment s’en assurer… et se rassurer?

Intervenant: Docteur Claude Simonnot co-fondateur de Handicap International et membre Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes (R4P)

Le Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes (R4P) rassemble tous les professionnels impliqués dans la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent en situation de handicap. Il a pour objectif de mettre en place, par la création et l’animation de liens entre les professionnels, des actions concrètes afin de :

– mieux identifier les personnes et les lieux ressources pour en faciliter l’accès aux familles et aux enfants en situation de handicap,

– échanger les savoirs et les pratiques

– harmoniser les pratiques professionnelles

– concevoir des formations partagées

– inciter et valoriser les travaux de recherche, s’informer des travaux nationaux et européens

Le café des parents, qu’est-ce que c’est ?

C’est un lieu de parole, d’échanges, d’informations, ouverts à tous les parents concernés ou sensibilisés à la question du handicap. Il propose des soirées débat tous les seconds lundis du mois (une dizaine de rendez-vous à l’année) qui peuvent être animées par différentes associations ou organismes, ainsi que par des parents qui le souhaitent.

C’est où ?

Le rendez-vous du 11 mars aura lieu au restaurant Soline, 89 rue Paul Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon, à partir de 20h30.

C’est quand ?

Tous les seconds lundis du mois (sauf période de vacances).

C’est pour qui ?

D’abord pour les parents concernés par la question du handicap, mais aussi pour les associations représentatives. Les professionnels qui le souhaitent peuvent participer, sous réserve de places disponibles et sur réservation obligatoire.

C’est payant ?

L’entrée est gratuite. Seule les consommations sont payantes. La restauration est possible sur place (vous souhaitez manger sur place ? Merci de contacter le plus vite possible le restaurant Soliné au 04 78 60 40 43 pour réservation).

Il faut réserver ?

Pour les parents, si possible, il est préférable de réserver (tél : 04 78 60 52 59, fax : 04 78 60 72 27, mail :contact@unesourisverte.org ). Mais ce n’est pas obligatoire, sauf en cas de besoins spécifiques (interprétariat, …) pour que nous puissions organiser votre venue.

Pour les professionnels, la réservation est obligatoire.