La CAF active depuis le début de la crise reste au service des allocataires

Depuis le début du confinement, les Caf (Caisse d’allocation familiale) se sont adaptées aux contingences pour maintenir un accueil en ligne et diffuser les informations nécessaires afin de garantir le maintien des droits, et proposent dans ce contexte de nouveaux services en ligne pour facilité l’accès des allocataires.

Dès le 20 mars, la continuité des droits a été assurée pour toute personne dans l’incapacité de renouveler sa déclaration trimestrielle auprès des Caf. De plus, les Caf ont assuré le versement en avance des prestations sociales début avril à 12,7 millions d’allocataires, et maintenu ainsi la continuité des ressources pour les plus fragiles en cette période difficile.

Les Caf seront au rendez-vous le 15 mai pour verser l’aide exceptionnelle de solidarité aux foyers les plus modestes annoncée par le Premier ministre le 15 avril dernier.

Des services en ligne adaptés et largement utilisés par les allocataires

Afin d’assurer la sécurité sanitaire du public en participant à l’effort collectif pour éviter la propagation de l’épidémie, les Caf ont modifié leurs modalités d’accueil en privilégiant les démarches en ligne et/ou téléphoniques. Grâce au télétravail et à la mobilisation des collaborateurs, l’activité des Caf atteint 80 % de l’activité normale.

La crise sanitaire rendant difficile l’impression et l’envoi de documents par voie postale, l’usager peut dès aujourd’hui 21 avril, envoyer les pièces justificatives nécessaires pour toute nouvelle demande de prestation, scannées ou photographiées, à une adresse mail générique dédiée, info-caf.fr, disponible sur les pages internet locales des sites de chaque Caf. Tous les changements de situation professionnelle, familiale, de coordonnées bancaires, etc., se font toujours directement dans l’espace « Mon Compte » sur caf.fr ou l’application mobile.

De plus, il pourra remplir en ligne sur caf.fr de nouveaux formulaires de prestations, notamment la demande d’Allocation de soutien familial, la prime d’adoption, la demande de recouvrement des pensions alimentaires ou encore la prime de déménagement.

Les Caf reçoivent sur rendez-vous par téléphone et dans certains cas par visio-conférence (les modes de contacts sont précisés sur « Ma Caf » après avoir indiqué son code postal). Les Caf sont également amenées à contacter directement des allocataires par téléphone pour les accompagner durant cette période.

