Cadres porteurs d’un handicap, l’APEC vous accueille dans ses salons de recrutements

L’APEC organise chaque année, et partout en France, de nombreux salons de recrutements, pour permettre la mise en relation entre les entreprises et les cadres en vue de recrutements et de conseils d’évolution professionnelle.

Ces salons, ouverts à tous les cadres, intègrent la démarche Handicadres créée par l’APEC. Une démarche qui propose aux cadres travailleurs handicapés de rester libres de déclarer leur handicap aux entreprises mais qui, parallèlement, met en avant les entreprises engagées dans une démarche d’accueil favorable aux cadres travailleurs handicapés.

Les salons offrent aux participants un Espace Conseils composé d’un Espace APEC où ils peuvent bénéficier des conseils personnalisés de consultants Apec, et d’un Espace Partenaires où sont présents des acteurs locaux impliqués dans la dynamique de gestion de l’évolution professionnelle. Vous pourrez également assister à des ateliers de conseils afin d’être plus efficace dans la gestion de votre carrière professionnelle et de vos démarches de contact avec les entreprises.

Petit coup d’oeil dans le rétroviseur

En 2008 l’APEC réunissait à Aix-les-Bains 58 entreprises des départements de l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie et proposaient plus de 1000 postes à pourvoir. Le recrutement sur les compétences demeurait le fil conducteur de cette action, avec un zoom particulier sur une démarche volontariste destinée à valoriser l’intégration des cadres handicapés en entreprise. Cette démarche est structurée et déposée par l’APEC sous le nom de « Handicadres ®». En 2008, les partenaires « HANDICADRES® » sur ce salon : EXECO, Les Clubs entreprises et Handicap du Medef Isère, Savoie et Haute Savoie, l’URAPEDA, l’AFIJ, HANPLOI.com, l’Association des Paralysés de France, SURDICITE et HANDIZGOUD. Leur mission faciliter la mise en relation en permettant aux candidats et/ou aux recruteurs d’être centré sur les compétences. Bilan de la journée : 1200 visiteurs dont 30 cadres handicapés (la moitié a trouvé un job grâce à cet évènement).

HANDICADRES en 2009 :

Fort de ce succès, en 2009 cette démarche est désormais déployée sur 18 Salons de recrutement organisés par l’APEC sur l’ensemble du territoire français. Sur les salons la démarche Handicadres repose sur 2 principes :

– En amont, améliorer le sourcing en faisant connaitre à l’ensemble des cadres (y compris handicapés) des bassins d’emploi et les besoins de recrutement en s’appuyant sur le maillage territorial des structures intervenant dans l’accompagnement de Cadres porteur d’un handicap.

– Le jour du salon, faciliter les contacts des cadres ne souhaitant pas forcément afficher leur handicap en rendant visibles les entreprises engagées dans des politiques actives vis-à-vis des cadres porteur d’un handicap.

L’objectif est d’élargir le sourcing des cadres porteur d’un handicap sans créer de « Salon Travailleurs Handicapés » supplémentaire, mais en ouvrant cette thématique a un plus grand nombre d’entreprises, ce qui par effet d’entrainement a pour mérite de sensibiliser les entreprises qui tardent à se préoccuper de cette thématique. Comme l’a rapporté un DRH présent en 2008 c’est l’indifférenciation qui nous plait sur ce type de salon, « le cadre choisit luimême de déclarer son handicap ou non mais si nous savons le rassurer par notre politique d’intégration il se sent encore plus sur et plus motivé pour venir chez nous »

