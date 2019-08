Ca tourne au PITH

Generali, société qui propose des solutions d’assurances, renouvelle son partenariat avec l’ADAPT à l’occasion de la 12e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Le Pôle d’Insertion des Travailleurs Handicapés de Generali (PITH) poursuit son action innovante en faveur de l’intégration des travailleurs en situation de handicap et mobilise l’ensemble des salariés de Generali autour d’un nouveau projet de sensibilisation, interprété uniquement par des salariés du groupe. Cette année, l’accent sera mis sur le handicap visible.

Faire reculer les préjugés

Dans cette saison 2, nous retrouvons des personnages de la saison précédente, qui avaient suscité attachement et empathie et de nouveaux « acteurs » sélectionnés lors d’un casting.

La série, interprétée à la fois par des salariés en situation de handicap et des salariés valides de Generali, a pour particularité de mixer les rôles : certains salariés valides se mettent dans la peau de travailleurs handicapés, alors que d’autres qui sont en situation de handicap interprètent des rôles de valides.

Elle vise également à fédérer le plus grand nombre et à faire reculer les préjugés. Les salariés se rassemblent autour d’une véritable expérience cinématographique. Casting, répétitions, puis jeu devant la caméra : un vrai tournage s’invite dans les locaux de Generali ! C’est l’occasion de confronter idées reçues et réalités du handicap lors d’échanges nourrissant le projet commun.

Affronter le regard des autres

« Ça tourne au Pith » est une série de 7 épisodes relatant le retour au sein de l’entreprise d’un salarié valide et désormais en situation de handicap… Paul, trentenaire, dynamique, ambitieux et exigeant, est coordinateur d’équipe. Lorsqu’un accident de voiture le prive de l’usage de ses jambes, sa vie bascule. Un an plus tard, il réintègre l’entreprise Generali en fauteuil roulant. Il doit maintenant affronter le regard des autres…

C’est en s’attachant à suivre l’itinéraire de Paul dans son combat pour accepter et faire accepter aux autres sa nouvelle situation, que chacun pourra s’interroger sur le regard qu’il porte sur le handicap, sur ses préjugés et sur l’attitude à adopter face à des collaborateurs différents.

Un engagement au quotidien

Plus de 800 salariés de Generali France ont vu les épisodes de la Saison 1 dans le cadre de la 11e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées. « La saison 1 a permis d’accroître la visibilité du PITH et de renforcer la confiance des travailleurs handicapés de Generali, explique François-Xavier Krieg, responsable du PITH. Avec la saison 2, nous souhaitons aller à la rencontre d’un plus grand nombre de salariés pas forcément concerné, de près ou de loin par le handicap. » Un événement pour l’entreprise, certes, mais surtout une démarche pérenne qui s’inscrit aussi bien dans un engagement au quotidien que dans le cadre d’une politique sociale résolument tournée vers le respect de la personne. Le PITH poursuit ainsi son action de sensibilisation à l’attention des salariés de Generali. Ces derniers deviennent acteurs et porteurs des valeurs sociétales défendues par le Groupe. Une action qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la nouvelle stratégie de marque du groupe : « Génération responsable ».