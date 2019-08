Ca “re”tourne au PITH !

Pour la deuxième année consécutive, le PITH (Pôle d’Insertion des Travailleurs Handicapés de

Generali) poursuit son action innovante en faveur de l’intégration des travailleurs en situation de

handicap et mobilise l’ensemble des salariés de Generali autour d’un nouveau projet de

sensibilisation, interprété uniquement par des salariés du groupe.

« Ça tourne au Pith » est une série de 7 épisodes relatant le retour au sein de l’entreprise d’un

salarié valide et désormais en situation de handicap…

Paul, trentenaire, dynamique, ambitieux et exigeant, est coordinateur d’équipe. Lorsqu’un accident de voiture le prive de l’usage de ses jambes, sa vie bascule. Un an plus tard, il réintègre l’entreprise Generali en fauteuil roulant. Il doit maintenant affronter leregard des autres…

C’est en s’attachant à suivre l’itinéraire de Paul dans son combat pour accepter et faire accepter aux

autres sa nouvelle situation, que chacun pourra s’interroger sur le regard qu’il porte sur le handicap,

sur ses préjugés et sur l’attitude à adopter face à des collaborateurs différents