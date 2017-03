Une agence de communication entreprise adaptée à Lyon

Byron Bay est la première agence de communication entreprise adaptée à Lyon. Rencontre avec Sandra Malescot, sa directrice générale.

Les entreprises adaptées se développent dans des domaines de plus en plus variés, notamment dans le secteur de la communication avec l’exemple de Byron Bay, première agence de communication entreprise adaptée à Lyon.

Sandra Malescot, pouvez-vous nous présenter votre agence de communication entreprise adaptée ?

Byron Bay est une agence de communication comme une autre avec des professionnels du graphisme, du web, et de l’illustration, avec quelque chose en plus… un handicap. Nous sommes la première et la seule agence de communication en Auvergne-Rhône-Alpes à avoir obtenu l’agrément d’Entreprise Adaptée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi) de Lyon. Nous créons tous types de supports de communication accessibles : brochure, affiche, newsletter… Nous intervenons aussi dans le domaine du digital avec la création de sites web, de motion design, ou l’amélioration du référencement naturel. Nous proposons aussi de la rédaction de contenu pour les plaquettes, le web…

Comment est venue l’idée de créer cette agence de communication entreprise adaptée ?

Après 20 ans en tant que responsable communication dans de grands groupes, j’ai été chargée de la mission handicap au sein d’une grande entreprise du CAC 40. Lors d’un forum de recrutement dédié aux personnes en situation de handicap, un jeune homme sourd et muet, accompagné de son interprète en langue des signes, me remet son CV et son book. Il avait beaucoup de talent et des difficultés à trouver du travail. Malgré la motivation et l’enthousiasme que je voyais à travers l’expression de ses yeux, et de tout son visage, je n’avais pas de poste à lui proposer.

Cette rencontre a été une révélation, l’élément déclencheur d’une nouvelle vie. Je ressentais depuis très longtemps, le besoin de donner davantage de sens à ma carrière professionnelle, et en même temps, j’avais toujours rêvé de fonder mon entreprise. Je me suis dit que je pouvais mettre mes compétences en communication au profit des personnes en situation de handicap.

C’est dès lors devenu une évidence, j’allais créer une agence de communication entreprise adaptée, où je réserverais donc tous les postes à des personnes en situation de handicap. Après une analyse de marché sur la communication (entre autres), mon choix de venir à Lyon a été conforté. En septembre 2014 Byron Bay est née et a obtenu l’agrément d’Entreprise Adaptée.

Comment est composée votre équipe ?

Nous avons des graphistes, des webdesigners, des illustrateurs. Ce sont avant tout des créatifs ! Et nous sommes tous des « imaginatifs ». En tant que directrice de l’agence, je m’occupe de la direction artistique et commerciale, et de toute la gestion de l’entreprise.

Quel est le profil de vos clients ?

Nos clients sont principalement des grands groupes (Volvo Renault Trucks, Caisse d’Épargne, BPCE Achats, Solvay, etc.). Nous travaillons aussi avec des TPE/PME et des associations. Les clients nous contactent car nous sommes, avant tout, une agence de communication créative. Ensuite, le fait de s’adresser à une EA leur donne droit à une réduction de 20 à 30% de la contribution Agefiph ou FIPHFP liée à leur obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés.

Quelle culture d’entreprise mettez-vous en place ?

Nous avons construit ensemble et affiché dans nos bureaux une charte de nos valeurs. Trois valeurs sont essentielles pour nous : confiance, créativité et respect. Le but est de donner le meilleur de nous-mêmes ; on s’engage pour faire avancer toute l’équipe et aussi pour répondre aux attentes et exigences de chacun de nos clients. Chaque collaborateur compte à Byron Bay et son bien-être au travail est essentiel pour moi car la cohésion, la motivation et le bien-être de l’équipe va dans l’intérêt de chacun et in fine du client.

Comment a évolué votre entreprise depuis sa création ?

Cela a été très difficile au début. En arrivant sur Lyon, je n’avais pas un client qui m’attendait ! Les premiers mois, il a fallu se faire connaître : j’ai fait de la prospection, pris la parole lors d’événements sur des thématiques en lien avec le handicap, et peu à peu Byron Bay est apparu dans les « radars » des entreprises. Cela va faire presque 3 ans que l’ agence de communication entreprise adaptée Byron Bay existe, et nous sommes aujourd’hui connus et reconnus par les professionnels grâce à la qualité de nos réalisations. Nous avons des références clients dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en région parisienne, et un peu partout en France.

Quels sont les partenaires de votre agence ?

Nous sommes partenaires de l’UNEA (Union nationale des entreprises adaptées), le GESAT (réseau national du secteur du travail protégé et adapté), la DIRRECTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), du CTPEA (Collectif du Travail Protégé et Adapté).

Comment percevez-vous la représentation du handicap dans le monde de la communication ?

Depuis la loi de 2005, beaucoup de choses ont évolué. Les missions handicap des grands groupes se développent et sensibilisent l’ensemble des collaborateurs, ce qui permet de faire de grandes avancées contre les a priori. Dans le monde de la communication, le sujet, d’après moi, a été plus difficile à porter. Mais les rangs bougent, et les campagnes de communication donnent une nouvelle tonalité, sans tabou, sans fausse pudeur et surtout positive. En parallèle des actions de communication, et au-delà des politiques handicap, il faut montrer l’exemple : quand le manager s’implique en favorisant l‘embauche des personnes en situation de handicap ou en travaillant avec le secteur protégé, il impulse une vraie dynamique de cohésion sociale à son équipe. Et c’est vrai pour le handicap, et encore plus quand on parle de diversité.

Si Byron Bay apporte sa pierre à l’édifice et participe à l’amélioration de l’image du handicap en entreprise, alors on a déjà atteint un de nos principaux objectifs !

Plus d’infos sur l’ agence de communication entreprise adaptée Byron Bay : www.byronbaycommunication.com