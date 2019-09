Bulles de Cannes – AFP

CANNES, 13 mai 2010 (AFP) – Une soirée officielle très très …palace ! – Pas de dîner officiel chic et placé au Palais des festivals cette année, après la cérémonie d’ouverture : la direction du Festival et le groupe Barrière se sont associés pour faire d’une pierre deux coups avec l’inauguration d’une nouvelle aile de l’hôtel Majestic. Après la projection de “Robin des Bois”, les invités dont Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture et son prédécesseur Jack Lang, l’équipe du film et le jury, ont rejoint le palace pour un cocktail dînatoire au coude à coude dans les nouveaux salons, déjà exigus pour ce genre d’exercice. Michel Drucker avait été réquisitionné pour animer la soirée et organiser le dévoilement à grand spectacle des travaux tout juste terminés. La nouvelle aile comprend une suite de 650 m2 avec piscine et salle de cinéma privées sur le toit, à 38.000 euros la nuit.

Russell Crowe, Eva Longoria et Salma Hayek, au bras de François-Henri Pinault, l’ont visitée en avant-première.

Universal Pictures, les producteurs de “Robin des Bois”, et les studios Technicolor ont joué les prolongations à partir de 23H00 sur la plage décorée de flambeaux et de quelques éléments du décor. La fête a été un peu gâchée par une pluie fine et une sono assourdissante.

– Gilles Jacob n’a pas voulu de “Carlos” en compétition – Si le film sur le terroriste Carlos réalisé par Olivier Assayas, est présenté hors compétition, c’est en raison de l’opposition du président du Festival de Cannes Gilles Jacob contre l’avis de Thierry Frémaux, le délégué général : “La sélection suscite plusieurs controverses. Par exemple artistique, autour du très beau film sur Carlos, une oeuvre télé que je n’ai pas souhaité voir figurer en compétition, alors que Thierry Frémaux y était favorable”, a indiqué Gilles Jacob dans un entretien jeudi à Nice-Matin.

“Pour le reste, on n’est pas contre la polémique, ni le débat, mais pour une polémique de cinéma”, a ajouté le président du Festival de Cannes.

– Russell Crowe avec Haïti – Russell Crowe sera de retour à Cannes le 20 mai pour une soirée de bienfaisance organisée au VIP Room par la fondation “Artists for Peace and Justice” au bénéfice de Haïti. Le producteur et réalisateur Paul Haggis, mais aussi Naomi Watts, Michelle Rodriguez, Nathalie Imbruglia, Timbaland qui donnera un concert privé, ont confirmé leur présence.

– De Cannes à Hollywood – 35 commerçants de Cannes proposent aux festivaliers et aux Cannois de gagner un séjour pour deux personnes à Hollywood, parmi d’autres lots. Le concours consiste à découvrir des effigies de stars dans les vitrines et magasins.

– Cinéma et handicap – Georges Lautner est le parrain de la première édition d’un festival de court-métrage sur le thème du handicap. “Entr’2 Marches” est organisé par l’Association des paralysés de France. Une vingtaine d’oeuvres sont en compétition.

– Le Festival en direct – TV Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes, coproduite par Canal+, propose en direct les conférences de presse des équipes des films chaque jour jusqu’au 23 mai, ainsi que les séances de photos et des interviews exclusives. TV Festival est diffusée sur CanalSat (tvfestival.fr).

jfg/ref/ag