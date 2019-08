Buffalo Grill s’engage avec l’association “La vie autrement”

Buffalo Grill fait don d’un terrain de 4 300 mètres carrés à l’association La Vie Autrement afin de permettre la construction d’un nouvel Institut d’Education Motrice à Hem (Nord) et s’implique pour apporter son soutien à ce projet et ainsi contribuer à l’amélioration de la prise en charge des enfants polyhandicapés dans le département.

Grâce à l’implication active de tous les managers de restaurant, l’entreprise a réussi à intégrer plus de 200 employés travailleurs handicapés dans ses équipes.

En décembre 2009, la société s’est engagé par un accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes handicapées sur un plan 2010-2012, renforçant ainsi son partenariat avec l’AGEFIPH et 2010 va voir la confirmation de cet engagement avec la participation des restaurants à une passerelle d’expérimentation en restauration avec l’IMPRO de l’Essonne, afin de favoriser l’accès à l’emploi à de jeunes déficients intellectuels âgés de 16 à 20 ans.

L’enseigne vient de lancer une étude « Vie au Travail » dans son restaurant de Vendenheim (Alsace), en partenariat avec l’AFPA d’Alsace pour favoriser et développer les compétences de salariés reconnus handicapés.

Dans le cadre de son plan 2010-2012, le restaurateur s’engage à embaucher une centaine de personnes reconnues handicapées en CDI et CDD, développer la sous-traitance avec des ESAT ou des entreprises adaptées pour atteindre 45 contrats en 2012 (25 contrats ont été conclus en 2009) développer les aménagements de postes et optimiser les parcours d’intégration adaptés aux personnes handicapées.

Leader de la restauration à thème en France avec 325 restaurants et 7 500 collaborateurs, BUFFALO GRILL se donne pour objectif de concilier les engagements sociaux et économiques pour assurer une croissance durable et équilibrée, en privilégiant l’évolution interne de ses collaborateurs.

Sur le plan de ses engagements sociaux, Buffalo Grill a respecté le volet social du “Contrat Avenir” signé lors des Etats Généraux de la Restauration d’avril 2009 lié à la baisse de la TVA avec : Une revalorisation de 3% à 5% au 1er juillet 2009 et aucun salaire mensuel brut inférieur à 1600 euros La mise en place d’une prime annuelle de transport de 200 euros au 1er octobre 2009 La mise en place d’une mutuelle pour tous les salariés en 2010, dans le cadre des accords de branche.

Dans le cadre de ses engagements avec ses collaborateurs et afin d’assurer la transparence des horaires dans chacune de ses unités succursales, le groupe a déployé un système de badgeuses pour chacun des salariés.