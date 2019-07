Buffalo Grill prend des engagements en matière d’emploi de personne handicapées da

La semaine de l’emploi a été, pour l’enseigne, l’occasion de dresser un bilan positif de sa politique d’insertion des travailleurs handicapés Dans la continuité de son engagement par un accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes handicapées signé en décembre 2009, Buffalo Grill dans le cadre d’un plan 2010-2012 s’engage à embaucher une centaine de personnes reconnues handicapées en CDI et CDD et à développer la sous-traitance avec des ESAT ou des entreprises adaptées pour atteindre 45 contrats en 2012 (25 contrats ont été conclus en 2009), développer les aménagements de postes, et optimiser les parcours d’intégration. D’autre part, Buffalo Grillconfirme en 2010 sa participation dans une passerelle restauration courte avec le CFA de Brunoy et plusieurs IMPRO (Institut Médico Professionnel) de l’Essonne, afin de favoriser l’accès à l’emploi à de jeunes déficients intellectuels âgés de 16 à 20 ans.

Au 1er novembre 2010, la société dresse par ailleurs un bilan positif de l’insertion des travailleurs handicapés Grâce à l’implication active de tous les managers des restaurants de l’enseigne, l’Entreprise a réussi à intégrer 220 employés travailleurs handicapés dans ses équipes.

En parallèle, les équipes de Buffalo Grillont accueilli 16 autres jeunes stagiaires, et ont conclu plusieurs contrats de mise à disposition avec l’ESAT – Insertion en Milieu Ordinaire (Etablissement de Services et d’Aides par le travail) notamment avec celui des ” Amis de Germenoy” (Dammarie les Lys et Emerainville – 77), et signés 36 contrats de sous-traitance.

Avec des cabinets mandatés par l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées), l’enseigne a démarré trois nouvelles études de “Vie au Travail” dans ses établissements de Longueau, Cormeilles en Parisis, et Saint-Witz.