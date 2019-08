BTP : un « chat » sur les métiers du développement durable

Développement durable ! Ce terme est aujourd’hui largement utilisé mais que signifie-t-il ? Comment faire du développement durable dans la construction ? Quels métiers du BTP contribuent au développement durable ? Pour tout savoir sur les métiers du développement durable dans la construction, rendez-vous lundi 18 janvier 2010 sur www.mondial-metiers.com !

De 15h à 16h, des professionnels et des formateurs du Bâtiment et Travaux Publics répondront en direct aux questions des internautes. Et si ces derniers ne sont pas disponibles pour ces échanges, ils peuvent poser dès maintenant leurs questions sur le site du Mondial des métiers (rubrique « S’informer sur les métiers » – Chats).

BTP : un besoin en recrutement de 8 900 personnes par an



En Rhône-Alpes, le secteur du Bâtiment représente plus de 40 000 entreprises et près de 120 000 salariés ; les Travaux Publics représentent quant à eux plus de 1 600 entreprises et 35 000 salariés.

Malgré une baisse sensible du niveau d’emploi en 2009 due au fléchissement de l’activité de la construction, les départs en retraite et le turn-over ont conduit à identifier un besoin en recrutement de 8 900 personnes par an. Par ailleurs, plusieurs indicateurs laissent entrevoir la perspective d’une reprise progressive de l’activité. Si celle-ci était confirmée, les entreprises

devraient recruter et former davantage.

L’ensemble de la Profession au Mondial des métiers

La 14e édition du Mondial des métiers se tiendra du 4 au 7 février 2010 à Eurexpo (Lyon-Chassieu). Cette année, les professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics seront fortement mobilisés pour présenter au public des démonstrations. Lundi 18 janvier à 15h, les internautes sont invités à participer à un « chat » sur les métiers du développement durable dans la construction afin de mieux connaître ce secteur d’activité et son environnement.

Informations pratiques :



14e Mondial des métiers – du 4 au 7 février 2010 (EUREXPO LYON-CHASSIEU)

navettes TCL au départ de l’arrêt Vaulx-en-Velin « La Soie » – accès par Metro A ou Tram T3

Ouverture de 9h à 17h les 4 et 5 février ; de 9h à 18h les 6 et 7 février

Renseignements et préparation des visites sur www.mondial-metiers.com

Chaque jour l’espace Bâtiment et Travaux Publics rassemblera plus d’une centaine de personnes pour assurer l’accueil, l’information et les démonstrations. Ces actions représentent une occasion unique de montrer aux visiteurs la diversité des savoir-faire et l’évolution des techniques. De façon ludique et concrète, le public sera invité à s’informer au mieux sur les métiers, les emplois et les formations ; et à partager la passion de ceux qui ont choisi le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics pour y faire carrière.