Brut Photography : Découvrir la photographie argentique à travers l’œil de six artistes en situation de handicap mental

Du 5 décembre 2013 au 14 janvier 2014, la galerie d’art « in) (between gallery » présentera, à Paris, son exposition « Brut Photography », première exposition de photographies brutes japonaises, qui réunira des tirages argentiques noir et blanc, réalisés par six artistes bruts japonais en situation de handicap mental et membres de l’atelier Corners situé à Osaka : Hiroki Nakamura, Kouji Nishioka, Hiroyoki Oda, Makoto Okawa, Yasuyuki Ueno et Mami Yoshikawa.

« Les six photographes ont tous réalisé une série d’environ 72 clichés, utilisant deux pellicules de 35mm /36 poses avec les appareils Olympus AF-10 Twin et Olympus Stylus Epic. Entièrement libres, ils ont disposé de leurs appareils sans aucune contrainte temporelle. L’un des artistes a ainsi utilisé sa première pellicule en moins d’une journée alors qu’un autre a pris ses 36 premières images en deux mois », précisent les organisateurs.

Un livre rassemblant les différents clichés est à paraître prochainement.

Du 5 décembre 2013 au 14 janvier 2014, au sein de la galerie « in)(between gallery », 3 rue Sainte-Anastase – 75003 Paris. Vernissage le jeudi 5 décembre de 19 h 00 à 22 h 00.

http://www.inbetweengallery.com/