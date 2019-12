“Briser le silence de l’inceste”

Le 3e congrès international de l’Association Internationale des Victimes de l’Inceste a été le cadre de la présentation d’un outil scientifique pour dépister l’inceste baptisé “la triade” (British Medical Journal, août 2010). A partir des résultats du sondage IPSOS/Axa Atout Cœur sur la santé des victimes, les scientifiques ont isolé trois questions simples pouvant être posées par tout professionnel en contact avec les victimes et permettant de dépister l’inceste à 91% pour les femmes et 76% pour les hommes dès l’âge de 16 ans. Utilisé à grande échelle, cet outil permettrait de détecter les victimes dès l’adolescence afin d’engager une prise en charge précoce, d’éviter suicides, toxicomanie, anorexie et tant d’autres troubles liés à l’inceste.