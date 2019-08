Brides-les-Bains : journées Rondeurs et Bien-être

Les Journées Rondeurs et Bien-être de Brides-les-Bains abordent les vrais problèmes liés au surpoids et proposent des solutions. Chirurgie réparatrice, psychologie, discrimination, gourmandise, déséquilibre alimentaire : les 10 et 11 octobre, les Journées Rondeurs et Bien-être permettront aux hommes et aux femmes qui souffrent d’obésité d’échanger avec une trentaine de professionnels. Médecin, chirurgien, diététicien, thérapeute, membre d’association, mais aussi coiffeur et visagiste viennent informer, former, conseiller, témoigner, soutenir et surtout écouter. 40 ateliers et conférences gratuits accessibles à tous sur deux jours. Objectif : s’accepter, se faire plaisir mais surtout se réconcilier avec son poids, avec soi…

Cette saison, Brides met en oeuvre une charte qualité. Elle est partagée par tous les intervenants de Brides. Cette charte permet d’enrichir et homogénéiser la prise en charge globale du curiste (accueil, information, diététique, activité physique, accompagnement psychologique). Dans ce cadre, et pour la première fois dans le thermalisme, la commune et l’office de tourisme ont mobilisé tous les acteurs de la station pour introduire cette saison un « Passeport Santé ». Ce livret de prescription médicale intègre tous les facteurs qui conduisent à l’amaigrissement. Remis gratuitement par le médecin thermal, il se veut aussi un outil d’accompagnement personnel vers le mieux être. Les Journées Rondeurs et Bien-être confirment bien la vocation de la station thermale de Brides-les-Bains, référente dans le traitement du surpoids. Résoudre les problèmes de l’âme pour éliminer le malaise physique.