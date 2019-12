Bretagne: week-end sportif au lac de Guerlédan

Aujourd’hui samedi 30 et demain dimanche 31 mai, le Comité départemental du sport adapté des Côtes-d’Armor (CDSA 22), dont le siège est basé à la Maison départementale des sports, organise, au profit des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique, des animations diverses, à l’Abbaye de Bon-Repos, à Saint-Gelven. Les établissements et associations spécialisés pourront profiter des activités gratuites toute la journée, de 10h à 18h. Sandrine Laborie, chargée de prendre les inscriptions, précise que des places sont encore disponibles. Le programme est étendu et chacun pourra s’exprimer à la pêche, au tir à l’arc ou encore lors de la randonnée et des trails. Des balades en calèche et la visite de l’Abbaye de Bon-Repos compléteront le programme.

Contact: 06 30 12 88 66 ou 02 96 76 25 32.