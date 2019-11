Bretagne : suivez le Fil rouge

Parce que les troubles psychiques sont souvent un facteur d’exclusion du monde du travail, le projet Fil Rouge qui a démarré en Ille-et-Vilaine veut sensibiliser tous les acteurs et apporter des réponses innovantes.

Les personnes souffrant de handicap mental peuvent, au titre de la loi de 2005 sur l’Egalité des chances, se voir reconnaître la qualité de « travailleur handicapé » par la commission des droits et de l’autonomie (ex-Cotorep) au même titre que les handicapés sensoriels, moteurs ou mentaux. La loi de 2005 a renforcé l’obligation d’emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés et impose à celles-ci de mettre en place des mesures appropriées : obligation de reclassement, aménagement de poste… Tout n’est pas si simple pour les entreprises qui n’ont pas forcément les moyens et les outils pour résoudre, en interne, cette problématique. Les maladies sont parfois délicates et complexes à aborder, et employer une personne fragilisée, c’est s’exposer à des perturbations dans le service, à de l’absentéisme, voire à l’intolérance des collègues.

Le travail ne peut tout résoudre

Il n’a pas forcément des vertus thérapeutiques et l’entreprise ne doit pas être considérée comme un « monde idéal ». De même qu’il convient de reconnaître que l’insertion ne peut en effet être bénéfique que si la personne s’est reconstruite, il faut trouver des solutions innovantes pour que les entreprises, tout comme la société, reconnaissent les compétences de ces travailleurs particuliers. Cela passe par un partenariat entre tous les acteurs. C’est là l’enjeu du projet Fil rouge qui réunit depuis 2004, en Ille-et-Vilaine, des acteurs du sanitaire, du social, de l’entreprise et de l’insertion professionnelle pour améliorer les pratiques. Fil rouge, soutenu par le fonds européen Equal, a appelé les autres départements bretons à s’associer à sa démarche. Cette nouvelle dynamique régionale va prendre la forme de quatre forums qui vont se dérouler à Morlaix, Ploufragan, Lorient et Rennes. Enfin un colloque régional est prévu le 20 octobre à Rennes.