Bretagne – Maroc

Deux jeunes bretonnes, Marion Lymes et Charline Scaviner, organisent dimanche, un tournoi de foot interquartiers au stade de Clohars Carnoet. Le Ces deux étudiantes ont créé l’association «Voyage Handicap et Partage» avec deux autres jeunes filles: Myriam Meskar, de Landivisiau et Virginie Jeannes, de Brest afin de recueillir des fonds pour permettre à sept personnes handicapées et deux accompagnateurs de partir au Maroc en décembre. Ces quatre étudiantes en Langues et communications, management et gestion de projets multilinguesont choisi pour leur projet l’ESAT de Scaër. Les personnes handicapées qui travaillent dans cet ESAT en restauration, agriculture, jardinage découvriront la céramique et la maroquinerie avec des handicapés marocains. Elles organiseront également des ateliers de sensibilisation à la culture marocaine. Pour participer au tournoi, les équipes de six personnes minimum, de plus de 10 ans, doivent être mixtes et déguisées. Unmaximum de trois licenciés sera accepté par équipe. Chaque joueur doit présenter un certificat médical attestant de ses capacités. Prix: 5 € par personne. Une remise de prix aura lieu: le meilleur déguisement, la meilleure ambiance d’équipe, le meilleur sportif. Contacts Tél.09.63.42.33.79 ou gymnase-cloharscarnoet@wanadoo.fr