Bretagne. Les travailleurs sociaux manifestent pour sauver leur convention

À l’appel de la CGT, de Sud et avec le soutien du Collectif 56, les travailleurs sociaux oeuvrant sous la convention collective nationale66 manifesteront aujourd’hui, à 14h, devant la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass) du Morbihan, à Vannes. Ces professionnels s’opposent au «démantèlement» possible de cette convention, qui couvre les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En outre, ils réclament, notamment, une «revalorisation des salaires» et une «reconnaissance de la pénibilité des missions». Des débrayages sont également envisageables.(source Le Télégramme )