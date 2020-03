Brest : forum sur le projet de vie des personnes handicapées mentales

Un forum est organisé samedi prochain à l’université des lettres et sciences sociales de Brest, à propos du projet de vie des personnes handicapées mentales. Cette notion de projet de vie est primordiale depuis la loi sur le handicap du 11février 2005, dont l’un des principes fondateurs est que chaque personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Désormais, c’est en fonction du projet de vie de la personne que ce plan de compensation est élaboré. Les aides peuvent être financières, soit d’aménagement du logement, d’achat d’un véhicule adapté…

Organisé par l’association des parents et amis des personnes handicapées mentales du Finistère (Adapei), les professionnels et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le colloque du 6 juin a pour objectif de rappeler les notions de la loi de 2005, de mettre en lumière les difficultés spécifiques au handicap mental, et surtout de permettre à toutes les personnes présentes (handicapés, parents ou tuteurs, professionnels) de s’exprimer sur le sujet. Car «Il est parfois difficile pour ces handicapés mentaux de confier leur envie, assure André Guéguen, président de l’Adapei 29. Il faut aller au devant d’eux ».

La journée, entièrement gratuite, débutera à 8h30.Un philosophe viendra expliquer l’origine du concept du projet de vie, un juriste donnera son point de vue; des témoignages vidéos seront ensuite diffusés (on y voit un couple de handicapés souhaitant pouvoir vivre ensemble, un jeune garçon exprimer ses envies de devenir mécanicien…)

Dans l’après-midi, quatre ateliers, correspondant à différentes situations de vie (adolescents, adultes avec travail, adultes en hébergement, adultes au domicile des parents) seront proposés aux participants, avant une table ronde et la conclusion vers 16h45. (source Télégramme de Brest)

Renseignements et inscriptions

Adapei: 02 98 55 51 43.