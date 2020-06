L’Association des Paralysés de France, délégation de l’Aude organise une braderie de Noël, le vendredi 27 et samedi 28 novembre, de 10 h à 18 h 30, dans les bureaux de la délégation départementale APF (ZI La Bourriette, allée Gutenberg), à Carcassonne. Seront mis en vente des jeux, jouets et livres, neufs et d’occasions, à petits prix.