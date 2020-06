Braderie Arcat au profit de la lutte contre le sida du 19 au 22 décembre

Rendez-vous incontournable du shopping tendance et solidaire, Les Créateurs ont du Coeur reviennent à l’Espace Bastille Design Center, du 19 au 22 décembre 2012.

Depuis près de 20 ans maintenant, les grands noms de la mode, de la beauté et du design s’associent à la lutte contre le sida menée par l’association Arcat en lui offrant des milliers d’articles qui sont vendus au public entre -30 et -90%. Les bénéfices de la vente permettent à ARCAT et au Kiosque Infos Sida de pérenniser leurs programmes en faveur des personnes séropositives et du dépistage.

En plein cœur de Paris sur 700 m², la Braderie ARCAT permet de dénicher des articles variés: vêtements pour l’homme, la femme et l’enfant, mais aussi des parfums, des cosmétiques, des bijoux, des sacs, ou encore du mobilier, des luminaires, du linge de maison, des jouets et des doudous.

Pratique

Bastille Design Center

74 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris

M(5) Richard Lenoir ou M(9) St Ambroise

www.bastille-design-center.com

Entrée 2 euros

HORAIRES

Mer 19 déc. : 11h – 20h

Jeu 20 déc. : 11h – 20h

Ven 21 déc. : 11h – 20h

Sam 22 déc. : 11h – 18h