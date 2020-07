BPCO : Des rendez-vous pour découvrir les bienfaits de la pratique du golf

Démontrer les bienfaits de la pratique du golf sur la santé des patients atteints de BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive : C’est l’objectif des événements organisés par Access Golf et l’association Santé Respiratoire France du 16 août au 7 novembre 2020.

L’événement Golf et BPCO, organisé par Access Golf et l’association Santé Respiratoire France va vivre sa 2e édition ! Cinq rencontres dédiées au thème de la BPCO, ou bronchopneumopathie chronique obstructive sont ainsi organisées dans plusieurs villes de France de mi-août à début novembre.

Les personnes touchées par la Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) pourront donc se rencontrer lors des événements Golf et BPCO. Elles pourront y découvrir l’univers du golf mais aussi les effets bénéfiques que ce sport peut leur procurer. En effet, le golf reste un des sports les plus adaptés pour les personnes touchées par la BPCO. La pratique du golf permet de réaliser un effort physique doux, régulier et adapté à leurs conditions.

Une maladie chronique inflammatoire des bronches

La Bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, est une maladie chronique inflammatoire des bronches. Cette affection se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes, ainsi que les poumons. Les personnes touchées par cette maladie éprouvent également des difficultés respiratoires. Chaque année, plus de 18 000 personnes décèdent à cause de la BPCO.

« Plus que jamais ces actions sont d’actualité, car dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19, de nombreux malades sortant de réanimation devront passer par une phase de réhabilitation respiratoire impliquant notamment la reprise d’une activité physique douce, confie Patrice Scanu, concepteur et porteur du projet Golf et BPCO.

Ainsi, le golf apporte une vraie utilité thérapeutique et ludique. En 2003, c’est grâce à cela que j’ai pu recommencer à vivre une vie sportive alors même que j’avais perdu 75 % de mes capacités respiratoires. »

Rendez-vous à Courchevel, Arras, Nantes, Lyon et Robion

Les cinq journées événements organisées par Access Golf et l’association Santé Respiratoire France auront lieu les :

16 août au golf de Courchevel

30 août à Arras golf Resort à Arras

6 septembre au Domaine de la Bretesche à Nantes

27 septembre au golf Lyon Chassieu à Lyon

7 novembre au Robion Practice Challenge à Robion

Lors des journées, un programme spécialement adapté aux personnes touchées par la BPCO sera proposé : Une initiation au golf avec des professionnels, des parcours pour les licenciés, des ateliers kiné respiratoire ou de pneumologie, également des jeux et des défis organisés pour récolter des fonds pour l’association Santé Respiratoire France. À la fin de la journée, les personnes se rassembleront pour une remise des prix autour d’un apéritif.

Pour s’inscrire à l’événement Golf et BPCO cliquez-ici : https://sante-respiratoire.com

Pour avoir plus d’information sur ces événements c’est ici : https://access-golf.com

