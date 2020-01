Bougeons ensemble: nouveau site dédié à la bronchite chronique handicapante

Le site « www.bougeons-en-famille. com », qui est à la fois informatif (comment fonctionnent les poumons…), pratique (programmes d’exercices en vidéos) et ludique (jeux), vise à aider patients et entourage à la remise en mouvement. Cette forme de bronchite chronique grave et handicapante est marquée par de l’essoufflement. Elle touche 3,5 millions de personnes en France soit 8 % de la population adulte et cause 16 000 décès par an, et deviendra la 3e cause de mortalité dans le monde en 2020, souligne le Pr Gérard Huchon, pneumologue, président du Comité National français contre les Maladies Respiratoires (CNMR). Le bénéfice d’une activité physique régulière est indiscutable dans la BPCO, même si les dégâts broncho-pulmonaires sont irréversibles, note le Dr Pascale Surpas, de la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF). Le réentraînement à l’effort permet de diminuer l’essoufflement dans la vie quotidienne, d’améliorer la tolérance à l’effort, la qualité de vie, et plus encore d’éviter bon nombre d’aggravations et de journées d’hospitalisation. Selon une enquête via le site Doctissimo.fr menée à l’occasion de la journée mondiale 2010 de la BPCO, les deux tiers des malades savent que la reprise d’une activité physique est un élément incontournable de leur traitement. Cependant, seulement 39 % s’y adonnent depuis leur diagnostic. Un jeu-concours, ouvert sur le site jusqu’au 25 janvier aux personnes

concernées, vise à recueillir un maximum de « bonnes idées » pour bouger. Le site est lancé en partenariat avec la FFAAIR (fédération d’insuffisants respiratoires), le groupe Alvéole/SPLF et le CNMR par le laboratoire Novartis. 100.000 malades sont sous oxygène à domicile à cause de la BPCO. La maladie est responsable de 800.000 journées d’hospitalisation annuelles liées à ses complications

(insuffisance respiratoire aiguë).