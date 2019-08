Alcatel-Lucent a annoncél’inauguration, en partenariat avec la société JobinLive, de la première borne de vidéo-recrutement à l’INSA de Lyon pour faciliter la recherche d’emplois des personnes en situation de handicap. Cet outil moderne alliant vidéo et internet s’inscrit dans le cadre du programme Handivisio qui vise à simplifier la mise en relation entre les travailleurs handicapés et les recruteurs grâce à l’installation de 80 bornes partout en France. C’est dans le cadre de sa Mission Handicap qu’Alcatel-Lucent a accepté d’être le partenaire privilégié de ce programme au côté du groupe Accor, de la Société Générale et du groupe Sogeti en participant financièrement au déploiement et à l’installation de ces bornes de vidéo-recrutement.