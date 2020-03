Bordeaux lance un appel à propositions aux 18/28 ans

Profitant de l’impact fort chez les jeunes des réseaux sociaux sur internet et de l’engouement pour les grands rassemblements, la mairie de Bordeaux vient de lancer un appel à propositions aux 18/28 ans de l’agglomération. Ils peuvent avant le 4 mars 2011, proposer leurs idées de manifestations originales et populaires qui mobilisent rapidement via internet, de nombreuses personnes en un même lieu. La Ville accompagnera et facilitera l’organisation des projets retenus.

Les événements proposés devront avoir un caractère ludique, festif, sportif, culturel, etc. Pourquoi pas un rassemblement dansant-éclair, une exposition photographique géante, ou une découverte créative de la ville. Ils pourront se dérouler sur un ou plusieurs sites simultanément, ou proposer une déambulation dans la ville. L’événement doit impliquer, au moyen de réseaux sociaux comme Facebook, une masse significative de personnes : au moins 1000 participants actifs sans compter les spectateurs de passage.

Il doit être gratuit et sans obligation d’achat pour les participants et tenir compte des préoccupations liées au développement durable.

Pour bien différencier ces propositions des “apéros Facebook” qui ont produit de nombreux effets négatifs, les événements devront proscrire toute consommation d’alcool sous une quelconque forme.

En parallèle avec l’opération Festiv’attitude, la Ville poursuit sa mobilisation contre la consommation excessive d’alcool chez les jeunes. De nombreuses actions de prévention inédites continuent d’être menées dans des centres commerciaux ou lieux de fête.

Avec l’aide de la mairie

La Mairie ne fournira pas d’aide financière, mais accompagnera les porteurs des projets et facilitera les autorisations nécessaires. Elle mettra éventuellement à disposition des organisateurs, des infrastructures légères d’abris et de balisage. Elle participera à la préparation des événements et contribuera éventuellement à la médiatisation avant et après l’opération.

Le dossier de candidature, téléchargeable sur faistaville.bordeaux.fr doit être envoyé, complété, avant le 4 mars 2011. Le 18 mars 2011, le jury composé d’un élu, d’un délégué des services de la mairie et d’un représentant du Conseil des Jeunes de Bordeaux, fera connaître sa 1ère sélection. Un calendrier complet des manifestations retenues sera publié le 25 mars 2011.

4 actions prioritaires pour les jeunes Cet appel à projets est l’une des actions concrètes lancées après la campagne “Fais ta Ville”, étalée entre le 3 avril et le 15 mai 2010. Elle a débuté par un petit événement festif, un “flashvote”, au cours duquel deux cents jeunes passants votèrent simultanément par SMS sur 17 propositions d’actions concrètes élaborées par le Conseil des jeunes de Bordeaux. Toute la jeunesse de la ville a ensuite pu se prononcer, par un site classique et via une application Facebook conçue pour l’occasion, sur ces actions couvrant tous les champs de préoccupation, depuis l’emploi jusqu’au développement durable en passant par le logement, la fête, la santé, la solidarité.

Les 1 854 participations au questionnaire ont permis d’identifier 4 priorités présentées le 28 juin par Alain Juppé, maire de Bordeaux entouré d’Arielle Piazza, adjointe chargée de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante et de Laetitia Jarty, conseillère municipale.