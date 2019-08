Boomerang, Création in situ Improvisation

Dans un bar se jouent des scènes de la vie quotidienne : des personnages se rencontrent, des destins s’entrecroisent : un client plongé dans son journal, une délicieuse barman, des joueurs de dés se succèdent, dans des situations banales qui se répètent, évoluent, jusqu’à l’absurde. Comme dans un rêve, les personnages masqués et costumés se côtoient, dérisoires, poétiques, graves ou légers… Après avoir investi l’espace du SAS ADAPEI en juillet 2009, l’Association Boomerang a choisi l’Hôtel Social Le Temps des Cerises pour une nouvelle création in situ. Musiciens et danseuses, en résidence pendant plusieurs jours, se sont inspirés de l’atmosphère de l’Hôtel Social et ont rencontré ses habitants pour naviguer vers l’imaginaire. Ils ont multiplié les formes en réaménageant l’espace par des installations plastiques, pour amener le spectateur à naviguer d’un monde à un autre, et par sa présence au milieu d’un univers, devenir partie prenante de l’instant qui se crée.

Créée en janvier 2008, L’Association Boomerang regroupe des danseurs, musiciens, vidéastes et plasticiens, dans un travail basé sur le croisement des arts à travers l’improvisation et la création collective.

Durée : 35 mn

Musiciens : Pierre Josserand, Ophélie Dècle

Interprètes danse : Véronique Burgos, Amanda Girard, Célia Lefèvre, Lucie Paquet

Manipulation d’objets : Samuel Chazot

Jeudi 15 avril, 12h30 / Vendredi 16 avril, 19h00

Hôtel Social Le Temps des Cerises, 19 av de la Victoire, Bourg-en-Bresse

Les interprètes

Véronique BURGOS (France) Danseuse – Boomerang

Danseuse, chorégraphe et enseignante depuis 1988, Véronique Burgos participe à de nombreux projets chorégraphiques qui sont autant de rencontres pour nourrir son art et alimenter son enseignement. Elle a travaillé notamment dans « L’ailes de Cendres » et « Dans les contrées de la nuit » de la Compagnie Christine Burgos, « lHarmonie des sphères » et « Tissage » avec Suenos en la fabrica. Parallèlement à son enseignement régulier, et dans le cadre de sa propre école à Bourg-en-Bresse, elle pratique l’improvisation et donne un atelier hebdomadaire à ses élèves de niveau avancé.

Samuel CHAZOT (France) Plasticien – Boomerang

Samuel Chazot suit un parcours pluridisciplinaire. Il s’intéresse au travail de l’argile et du volume et pratiqiue parallèlement les arts du cirque, plus particulièrement la balle contact. Il découvre en 2007 la pratique du ZhiNeng Qi-Gong et du Taï Chi Chuan au studio des Quatre vents avec Christine Burgos et Olivier Gelpe, et aborde ainsi le travail du corps sous un angle nouveau. En 2008, il participe à la création du spectacle Issé, opéra-marionnette mis en scène par Émilie Flacher de la Cie Arnica, et découvre ainsi la manipulation de marionnettes. Cette expérience l’incite à mêler les éléments plastiques et corporels et à se tourner vers la manipulation d’objets divers et la création de masques et de marionnettes.

Ophélie DÈCLE (France) Flûte traversière – Boomerang

Après avoir obtenu le DEM de flûte traversière au Conservatoire de Chambéry, elle poursuit des études de jazz au Conservatoire de Chambéry et enseigne la flûte traversière. Elle participe à plusieurs autre projets, dont un sextet (jazz), la Fanfare Danguba (musique balkanique) et Arbaa Rouah (musique yiddish).

Amanda GIRARD (France) Danseuse – Boomerang

Après les cours de danse à l’Académie J. et V. Burgos de Bourg-en-Bresse, elle suit une formation professionnelle au Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse. Elle écrit son premier solo « Éveil Singulier » qu’elle présente notamment au festival Vu d’Ici à Paris, à la Biennale de la danse à Lyon, puis un trio pour deux danseuses et un DJ, « Ne pas toucher », présenté à la Tannerie à Bourg-en-Bresse et au Centre Culturel de Bagnolet. Elle est interprète dans la compagnie « En cie d’eux » entre 2003 et 2009. En parallèle, elle pratique des arts internes chinois tels que le Taï Chi Chuan et le Zhineng qi gong qui lui permettent de nourrir sa danse.

Pierre JOSSERAND (France) Guitare – Boomerang

Diplômé d’un BTS en électricité, il suit une formation de 6 mois au Grim Edif de Lyon pour devenir technicien du spectacle. Il bénéficie du statut d’intermittent du spectacle depuis 2006.. Il est régisseur, bicoleur plateau pour la compagnie Arnica depuis 2007, éclairagiste pour Résonance Contemporaine depuis 2006, et régisseur lumière pour la Tannerie depuis 2006. De plus, il est autodidacte et passionné de musiques improvisées sur guitare et autre bricolage électro-acoustique.

Célia LEFÈVRE (France) Danse – Boomerang

Elle débute la danse très jeune à l’école de danse J. et V. Burgos de Bourg-en-Bresse. Elle participe à de nombreuses créations de chorégraphes invités (Annick Charlot, Christiane Blaise, Aïche M’Barek et Hafiz Dahou…) par l’école. Elle commence une formation de technicien du spectacle vivant en machinerie-décor au Grim-Édif à Lyon qui lui permet d’effectuer un stage à la Maison de la Danse de Lyon auprès du Cirque Plume. Il y a deux ans, elle intègre la formation professionnelle pour danseur contemporain de la compagnie Désoblique dirigée par Blandine Basile à Lyon.

Lucie PAQUET (France) Danseuse – Boomerang

Elle intègre la formation danse-étude à l’Université de Lyon 2, au cours de laquelle elle obtient une licence arts du spectacle, études théâtrales, tout en suivant l’enseignement de Kilina Crémona. Elle suit la formation professionnelle du CDC de Toulouse, et crée sa propre compagnie, la Cie oorkaza en 2007. En 2009, elle intègre la formation de l’interprète à l’auteur du CCN de Rillieux-la-Pape.