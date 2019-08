Atteint du syndrome de Poland*, Yannick Jacquier a récemment lancé un blog pour partager les avantages économiques dont profitent les titulaires de la carte invalidité orange et bénéficiaires de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés). Musées, stations de ski, activités culturelles et autres idées de sorties… Yannick a d’abord commencé par recenser les bons plans sur Grenoble et ses alentours mais il reste ouvert à toutes les nouvelles astuces pouvant étoffer sa plate-forme. « L’objectif est que ce site soit interactif et participatif », explique-t-il. Vous pouvez vous-même le contacter pour lui faire part de vos bons plans afin qu’ils puissent être partagés en ligne. Bons plans pour invalides possède aussi une page Facebook éponyme. Yannick espère lancer des partenariats et trouver des sponsors pour développer son site. Le message est lancé !

*Maladie rare acquise de naissance. Elle se caractérise notamment par une aplasie unilatérale du grand pectoral.

Pratique

www.bons-plans-pour-invalides.fr

contact : yannick_jacquier@hotmail.com