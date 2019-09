Bonduelle innove en matière d’intégration du handicap

Trois salariés souffrant d’une déficience intellectuelle, Stéphane et deux employés prénommés Christophe, ont été embauchés en contrat à durée indéterminée à l’usine Bonduelle de Renescure, le 1er avril. Chacun est accompagné par un référent : une démarche innovante.

Tous trois ont une trentaine d’années et ont franchi un cap en quittant l’ESAT d’Hazebrouck, structure spécialisée dans l’accueil de travailleurs souffrant de déficiences mentales. « L’enjeu, c’était de les faire passer d’un milieu protégé vers le milieu ordinaire. Pour cela, il a fallu convaincre les parents », raconte Patrick, salarié de Bonduelle et président adjoint de l’Association de parents d’enfants inadaptés (APEI) des Papillons blancs, qui gère l’ESAT. Les parents ont dit « oui », à condition que le travail de nuit soit exclu et qu’un accompagnement soit mis en place. « Un travailleur heureux. » C’est ainsi que se qualifie Stéphane. En janvier, il a rejoint l’usine Bonduelle de Renescure. Il est devenu agent de fabrication. Il souffre d’une déficience intellectuelle. Mais comme tout autre salarié, « il est le garant de la qualité de la production », explique Stéphan Fertikh, responsable des ressources humaines.

Sans faux-semblant

Aujourd’hui, Stéphane et les deux Christophe effectuent le contrôle qualitatif et quantitatif des boîtes de conserves, font du conditionnement et préparent les palettes. Ils disent avoir été bien accueillis et s’épanouissent à leur poste. Les trois hommes, domiciliés à Hazebrouck ou à Renescure, ne travaillent pas la nuit, comme le réclamaient les parents de l’APEI. Et ils sont accompagnés, au quotidien, par des référents, salariés de Bonduelle et recrutés sur candidature. Philippe Stoffaes fait partie des trois retenus. Aucune contrepartie, pas même financière, mais tellement plus : « J’ai fait ça par goût du contact, l’envie de faire bouger un peu la société, pas Bonduelle, la société dans son ensemble (…). On voit ces personnes dans la journée, à la pause, etc. On n’est pas là pour les materner. Mais on est là. » Afin de remplir au mieux leur fonction, ces référents se sont immergés pendant deux mois à l’ESAT d’Hazebrouck dans le cadre d’une formation. Objectif : la découverte du handicap intellectuel. Un sacré souvenir pour Philippe Stoffaes : «Ça a été… franc, direct, sans faux-semblant. »

Source Voix du Nord