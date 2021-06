Bombardements de civils : Nouvelle édition des Pyramides solidaires

Ecouter article Ecouter article





Les bombardements de civils en zones peuplées font encore de nos jours un nombre effroyable de victimes. C’est pour manifester contre cela qu’aura lieu le 25 septembre prochain, la 27e édition des Pyramides Solidaires.

Le 25 septembre prochain auront lieu, pour la 27ème fois, les « Pyramides solidaires ». À Paris, Lyon et partout en France, chaque citoyen sera appelé à se mobiliser pour dire « STOP » aux bombardements des villes dont 90 % des victimes sont des civils innocents. Les citoyens sont donc appelés à montrer leur indignation face à ces actes barbares qui font régner, encore dans un certain nombre de pays, la terreur et le chaos.

Dans ce contexte, un processus diplomatique contre les armes explosives en zones peuplées est actuellement en cours de finalisation. C’est en ce sens qu’Handicap International souhaite pousser les Etats à adopter une Déclaration politique internationale ambitieuse, visant à stopper l’effroyable décompte de victimes civiles des bombardements. Ce projet, soutenu par Handicap International, avait été lancé en 2019 mais n’a repris qu’en mars 2021 à cause de la pandémie. Une dernière réunion capitale au sujet des bombardements en zones peuplées est prévue pour en cette rentrée 2021. En attendant, Handicap International encourage les États, dont la France à s’engager concrètement dans ce processus diplomatique.

Les Pyramides solidaires : un programme riche partout en France

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme de cette 27e édition des Pyramides Solidaires est très riche. À Paris, la Conférence des Pyramides Solidaires se tiendra le jeudi 23 septembre. À noter la présence de membres de l’association, de parlementaires français et d’un salarié d’un terrain d’intervention venu témoigner de sa réalité quotidienne. Cette conférence sera l’occasion de revenir sur les avancées du processus diplomatique contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées menant à des bombardements de civils.

Mais cet événement battra également son plein dans la capitale des Gaules. Ainsi, à Lyon, Lyon, les citoyens sont invités à découvrir, Place Bellecour, une exposition immersive présentant l’ONG. Tout au long de ce parcours, les visiteurs pourront découvrir comment Handicap International agit sur le terrain. L’animation sera assurée par des acteurs de terrain et par le chroniqueur et humoriste François Morel à travers un audio guide disponible le jour J. Les passants bénéficieront ainsi d’une sensibilisation à la réponse humanitaire proposée par l’association aux victimes de bombardements.

Mais ce n’est pas tout. Dans toute la France, les citoyens pourront également se mobiliser en signant la pétition contre les bombardements de civils et rejoindre la cause de Handicap International. Avec pour objectif principal de clamer haut et fort le slogan de cette 27e édition : « Arrêtons de jouer avec la vie des civils ».

Protéger les civils des bombardements, un vrai enjeu d’actualité

Cette problématique est plus que jamais d’actualité car les bombardements en zone habitée par des civils sont plus que jamais présents dans le monde entier. En effet, les attaques continuent de détruire la vie de milliers de civils en Syrie, au Yémen et plus récemment dans la bande de Gaza et en Israël. Les armes explosives utilisées tuent et blessent les civils, mais provoquent également des traumatismes psychologiques lourds. Des infrastructures essentielles à la vie des citoyens sont également détruites comme les écoles, les centres de santé ou encore les routes…

Tous ces dégâts forcent les populations à fuir.

Au Yémen, par exemple, 51 % des infrastructures liées à la santé sont pleinement fonctionnelles.

Quant à la Syrie, 11,5 millions de personnes sont aujourd’hui exposées aux risques des restes explosifs que peuvent laisser les bombardements. Tous ces chiffres sont alarmants, il est donc important d’agir…

Pour en savoir plus : https://handicap-international.fr/fr/actualites/pyramides-solidaires-2021—mobilisons-nous-pour-faire-bouger-les-lignes–

En photo : Des passants s’informent sur les actions menées par l’association Handicap International à l’occasion de l’édition 2020 des Pyramides solidaires © HI

Tom Vignals