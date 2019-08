Boire du café = moins de décès ?

Le café, c’est bon pour la santé ! Ce n’estpas un slogan publicitaire (pas encoreen tout cas !) mais bien le résultat d’une étude de l’Institut national américain ducancer (NCI), publiée en mai. Les adultes âgés de 50 à 71 ans buvant au moins trois tasses de café par jour verraient leur risque de décès diminuer de 10 % par rapport à ceux qui n’en consomment pas. C’est après 13 ans d’enquête, entre 1995 et 2008, auprès de 400 000 personnes, que le résultat est tombé : les accros du café, normal ou décaféiné, auraient moins d’accidents cardio-vasculaire, d’attaques cérébrales et de maladies respiratoires. Pour ne pas avoir de résultats erronés, les chercheurs de cette étude ont également pris en compte le mode de vie des participants, comme le tabagisme ou un excès d’alcool, d’autres facteurs de mortalité. Un questionnaire, rempli par les cobayes, permet aussi de connaître les habitudes de consommations de café durant la duréede l’étude, qui peuvent changer sur lelong terme.

De plus, les chercheurs ont remarquéque le café est beaucoup plus bénéfique pour les femmes que pour les hommes. Le risque de cancer accroit légèrement chez les Messieurs qui en abusent. Parcontre, aucun lien n’a été trouvé entre le café et le décès du cancer des femmes. Cependant, les chercheurs mettent engarde sur la fiabilité de leur étude. Le lien entre le café et cette diminution constatée n’est pas clairement établi. Selon eux, il n’est pas certains que le café prolongela vie. Et il est également importantde préciser que l’abus de café n’est pas bon non plus : au-delà de cinq tassesdans une journée, le risque de cancer augmente ; et de préciser que les enfants ne doivent pas boire de café.

Florian Jurdic