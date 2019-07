BNP Paribas salue l’engagement de ses collaborateurs

Le 3 avril 2009, Baudouin Prot – Administrateur Directeur Général de BNP Paribas – a rendu hommage à l’engagement des collaborateurs de la banque en lançant l’ouvrage « Coup de Pouce – Des salariés s’engagent », recueil de témoignages de collaborateurs ayant bénéficié d’un soutien de la Fondation BNP Paribas au titre de ce programme.

Initié en 2003 par la Fondation BNP Paribas, le programme Coup de Pouce aux Projets du personnel soutient les initiatives d’associations de solidarité dans lesquelles les collaborateurs sont impliqués à titre personnel et bénévole.

En France, la Fondation a déjà accompagné plus de 200 initiatives des collaborateurs dans des domaines extrêmement variés – éducation, coopération internationale, handicap, lutte contre l’exclusion – avec une dotation annuelle de 100 000 € et pour des subventions moyennes de 2 500 €.

Le programme se décline également en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique et sera prochainement repris en Grèce et au Maroc.

A l’occasion du lancement de l’ouvrage, Baudouin Prot a réuni 200 collaborateurs de toute la France afin de saluer leur engagement dans les causes de solidarité et de rappeler l’importance de ces liens tissés entre la collectivité, les collaborateurs et le groupe.

3 500 exemplaires de l’ouvrage seront disponibles au sein du groupe et une version électronique sera disponible sur l’intranet du groupe, sur le site www.mecenat.bnpparibas.com ainsi que sur le blog pourunmondequichange.com.