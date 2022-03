Rejoignez une banque engagée, BNP Paribas recrute !

Ecouter article Ecouter article

Pourquoi postuler chez BNP Paribas ?



Engagé en faveur de la promotion de la Diversité, BNP Paribas est impliquée depuis plusieurs années dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Rejoindre BNP Paribas, c’est intégrer un Groupe responsable qui se transforme et s’adapte à l’évolution de la société pour construire le monde de demain.



Entretien avec Carole Collignon, chargée de mission RH et recrutement à la Mission Handicap de BNP Paribas S.A.

Quelles sont les opportunités de recrutement ?

Chez BNP Paribas, les opportunités de recrutement sont nombreuses, ouvertes à tous et dans une grande variété de métiers. Il y a donc des chances que vous trouviez le poste qui vous convient.

Aujourd’hui, La Banque propose notamment de recruter des Conseillers Bancaires Proximité dans toutes les régions pour ses agences bancaires, et particulièrement en Île-de France. Pour être toujours disponible pour ses clients, des postes de Conseillers Bancaires en ligne à Lille, Lyon, Marseille et Mérignac sont aussi proposés aux candidats à l’aise au téléphone et avec les outils digitaux.

Le relationnel est votre nature ? Le métier de Conseiller Bancaire Proximité est fait pour vous !

Le métier de Conseiller Bancaire est avant tout un métier de contact et d’accompagnement.

Votre rôle consiste à accueillir et conseiller les clients dans la réalisation de leurs projets de vie en leur proposant des services et des produits adaptés à leurs besoins. Une posture et des fonctions qui valorisent votre action, qui donnent du sens à ce métier et fidélise la clientèle. Dans ce monde qui se digitalise, la réactivité est de mise. C’est en partie pour cela que le rôle du Conseiller Bancaire en ligne est important au sein de BNP Paribas.

À ce poste, il faut faire preuve d’agilité car vous devez être à la fois présent par téléphone, par mail et par chat. Votre excellence reposera sur le fait de pouvoir vous adapter aux emplois du temps des clients et à leur mode de communication favori.

Vous l’aurez compris : sens commercial, bon relationnel client, goût du challenge et bonne capacité d’adaptation sont les qualités requises pour exercer ce métier.

Comment savoir si je peux prétendre à un poste de Conseiller Bancaire Proximité ou en ligne ?

Avant tout, il est nécessaire d’être diplômé d’un Bac +2/3 (en Banque/Finance/Vente/ Commerce), avec une première expérience en relation client réussie (6 mois de stage ou alternance inclus). De plus, vous devez posséder une réelle appétence commerciale et être capable de mener une négociation. Ces deux compétences sont de véritables atouts pour le poste. Mais c’est avant tout votre capacité à satisfaire les clients qui saura souligner votre candidature.

Et l’alternance ?

L’alternance reste une porte d’entrée privilégiée chez BNP Paribas. La Banque propose de nombreuses opportunités sur plus de 300 métiers. Toutefois, ce sont les métiers en agence sur des fonctions commerciales qui offrent le plus d’opportunités. Que vous soyez étudiant ou en reconversion professionnelle, l’alternance constitue un bon moyen de découvrir un métier, de monter en compétences tout en intégrant la culture et les valeurs de l’entreprise. Elle vous permettra d’intégrer progressivement le milieu professionnel et ainsi de développer vos compétences durablement.

Dans la cadre d’une alternance, de quel accompagnement pourrais-je bénéficier ?

Tout au long de votre parcours au sein de l’entreprise, vous serez encadré et formé à un métier par des tuteurs compétents et bienveillants. Si vous êtes étudiant en situation de handicap, vous pourrez aussi bénéficier d’un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire coordonnée par la Mission Handicap.

Sur préconisation du médecin du travail et justificatif d’une situation de handicap en cours de validité, les alternants concernés peuvent obtenir les aménagements du poste de travail dont ils auraient besoin.

La banque vous tente, BNP Paris vous ouvre ses portes !

Vous êtes en situation de handicap et vous vous reconnaissez dans ce qui a été précédemment dit ? Vous avez envie de vous reconvertir ou de vous orienter vers le métier de Conseiller Bancaire Proximité ou en ligne en profitant d’un contrat en alternance ?

C’est tout à fait possible grâce à l’École Supérieure de la Banque avec laquelle BNP Paribas est partenaire, ensemble elles forment les futurs Conseillers Bancaires. Pour cela, il suffit de posséder un Bac ou un Bac+2 et avoir une première expérience professionnelle en lien avec la clientèle.

Votre avantage : il n’y a pas de limite d’âge ! Sachez également que tout au long de votre carrière, vous pourrez bénéficier d’un parcours de formation interne qui vous permettra d’évoluer au sein de la Banque. Si vous pensiez vous reconvertir ou faire un choix de carrière, c’est le moment de vous lancer !

Le métier de Conseiller Bancaire chez BNP Paribas vous intéresse ? Envoyez votre CV à [email protected]