BNP Paribas obtient le “Label diversité”

BNP Paribas est l’une des sept premières entreprises à avoir obtenu le “Label diversité”, attribué pour trois ans par l’Afnor, dans le cadre de la lutte contre les discriminations au travail. C’est d’ailleurs la seule banque à figurer au sein de ce premier groupe d’entreprises labellisé.

Ce label a été décerné après avis d’une commission associant des représentants de l’Etat, des représentants d’organisations syndicales de salariés, des représentants d’organisations syndicales d’employeurs et des représentants de l’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH). L’évaluation a été faite en cinq points, sur la base d’un cahier des charges du Label : état des lieux, politique de diversité, communication interne, activités au sein de l’entreprise et enfin évaluation et les axes d’amélioration.

Un monde qui change

Pour Elisabeth Karako, Responsable de la Diversité chez BNP Paribas : “Le Label diversité marque la reconnaissance de l’engagement global […] en faveur de la diversité. BNP Paribas considère que la diversité au sein de ses équipes est un atout majeur pour être “la banque d’un monde qui change” et gagner en performance. La diversité favorise la cohésion sociale dans l’entreprise et le brassage des profils constitue une source de créativité ainsi que d’efficacité.” La politique en matière de diversité dans l’entreprise s’inscrit dans le cadre d’une volonté globale de jouer un rôle important en faveur de l’insertion, de l’égalité des chances, de la création de lien social et de lutte contre toute forme de discrimination.

Un engagement sur quatre axes

En France, BNP Paribas a fait partie des premières entreprises à signer la Charte de la diversité en 2004. L’engagement de la banque en faveur de la diversité s’articule autour de quatre axes : la diversité des origines, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’emploi et l’intégration des personnes en situation de handicap et la diversité des âges. En 2007, la banque signait une convention d’entreprise puis, en 2008, un accord en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées avec pour objectif de sécuriser leur parcours professionnel, d’embaucher davantage de personnes handicapées et de renforcer le recours au secteur protégé. BNP Paribas est aussi membre fondateur d’HandiFormabanque.