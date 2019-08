Blum France au salon Urbaccess 2012

Surpoids, âges, accidents, maladies, les handicaps qui peuvent toucher chacun d’entre nous sont divers et nombreux. En France, ce sont 12 millions de personnes directement concernées par un problème qui se traduit, le plus souvent, par une perte de mobilité.

Spécialiste des systèmes d’ouverture et de fermeture, notamment dans l’aménagement des meubles de cuisine, Blum place, depuis toujours, la mobilité au cœur de sa démarche. Il était naturel que la filiale française du numéro un mondial, basé dans le Voralberg en Autriche, soit présente dans le cadre d’Urbaccess, premier salon professionnel européen de l’accessibilité et de la conception universelle qui se tiendra les 19 et 20 janvier 2012 au CNIT de Paris la Défense.

Sur le Stand D 24, Hall Pierre Curie du CNIT de Paris la Défense, le visiteur pourra ainsi découvrir ou faire l’expérience de « SERVO-DRIVE », le système d’assistance à l’ouverture électrique qui fonctionne sur simple pression. Optimiser le mouvement, améliorer la circulation dans l’espace, renforcer le confort d’usage du consommateur final : Blum France invite une nouvelle fois le public à partager ses objectifs pour faire avec lui l’expérience émotionnelle du « Perfecting motion » exprimé par chacun des produits de la marque BLUM.