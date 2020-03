BlueLink  s’engage  pour  deux  ans

Spécialisé dans la relation client, le groupe BlueLink vient de signer une convention de deux ans avec l’Agefiph (association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées).

Regroupant 1 100 collaborateurs dont 550 en France, BlueLink s’engage avec se partenariat à maintenir son taux de travailleurs en situation de handicap à 6 % en anticipant le turn-over, en améliorant la démarche d’intégration et en prévenant toute discrimination dans l’emploi. « L’entreprise est engagée depuis plusieurs années dans une démarche diversité et handicap, explique déclare Henri Coursol, directeur des ressources humaines de BlueLink. La signature de cette convention avec l’Agefiph vient renforcer notre politique pour l’emploi en travaillant particulièrement à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ».Autres objectifs fixé par cet accord :

– renforcer la communication auprès des salariés pour mieux les sensibiliser, notamment à travers le théâtre et le e-learning. L’organisme « Théâtre à la carte » est intervenu à deux reprises dans l’entreprise pour aborder le thème du handicap au travail sous forme de saynètes humoristiques.

– structurer les processus en matière de maintien dans l’emploi, en particulier par un accompagnement ren-forcé des travailleurs en situation de handicap dans l’aménagement de leurs postes et un suivi de carrière personnalisé.

– développer le recours au secteur protégé et adapté, en développant notamment de nouveaux partenariats.