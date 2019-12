Blog: Yohan Guerrier, 28 ans, doctorant en informatique

De quoi tordre le cou à de nombreux préjugés. Yohan Guerrier, 28 ans, est handicapé moteur de type IMC. Après un master 2 en informatique validé avec brio, il est désormais doctorant en informatique appliqué au handicap et souhaite travailler dans la recherche « afin de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les personnes handicapés dans la vie de tous les jours ». Dans son blog, où il propose également conseils et partages d’expériences variés autour du thème du handicap, il retrace son parcours scolaire, évoquant ses difficultés tout en démontrant qu’il est possible de réussir avec « beaucoup de volonté et de courage ».

« J’ai eu la chance de faire ma scolarité dans des écoles dites normales grâce au combat de ma famille. C’était compliqué pour arriver là!!!! Évidemment, les auxiliaires de vie sociale (AVS) sont indispensables. Je ne trouve pas normal qu’après le BAC on ne puisse plus en avoir, car aucun organisme ne veut les financer. J’ai eu de la chance que mon IUT finance une aide la première année, mais après, plus personne n’y pouvait rien. Si je me ne trompe pas tout est organisé pour avoir une AVS avant le BAC, mais après plus rien. Cependant, j’ai réussi grâce à ma famille, aux profs qui ont cru en moi et mes amis. Pour arriver à ce niveau d’études, j’ai dû me battre car pour beaucoup de personnes « les handicapés n’ont pas à faire d’études, car ils n’auront pas de travail ». Je leur prouverai le contraire. Il ne faut pas se faire d’illusion c’est très compliqué, mais c’est faisable avec beaucoup de volonté et de courage. Puis il y a d’autres personnes qui me prennent pour un con, exemples de propos que j’entends souvent : « Tu me comprends quand je parle ? », « Tu sais lire ? », « Tu m’entends ? ». Au début, cela m’énervait, mais maintenant cela me fait rire. Je me bats tous les jours pour montrer à tous que le handicap n’est pas synonyme d’échec ». Plus d’infos : http://blog.royaumehandi.fr