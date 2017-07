Blog sur le handicap : Les aventures de Fred Wheelchair

Les Aventures de Fred Wheelchair : un blog sur le handicap qui propose des récits de voyages aux États-Unis

Un blog sur le handicap mais surtout sur le thème des voyages. Un site superbement illustré dans lequel on peut suivre les récits de voyages aux États-Unis de Fred, baroudeur devenu tétraplégique à l’âge de 18 ans.

«Je m’appelle Fred, j’ai vécu au Havre pendant plus de 30 ans. J’étais doué en sport ou pour faire des bêtises qui inquiètent mes parents. La vie et ses surprises m’ont rattrapé un jour de janvier 1991. Je suis à un mois de mes dix-huit ans. Depuis je suis tétraplégique de niveau C5-C6. Je ne peux me lever ou me coucher seul et j’ai besoin d’une aide extérieur pour voyager (souvent avec des amis mais aussi avec des inconnues). C’est l’apprentissage du handicap… ! Désormais je fais partie du « monde du handicap ». Bien conscient que ce sera pour la vie, deux choix s’offre à moi : Je rumine et m’injecte des mauvaises ondes ou je me rebelle et prouve qu’on peut réaliser ses rêves malgré tout ? Je n’ai jamais rêvé de changer de vie. Les personnes valides qui ne connaissent pas ma vie ne comprennent peut-être pas que l’on puisse être heureux en fauteuil roulant. Je comprends ce raisonnement mais je serai tenté de leur dire que dans la vie quel que soit notre situation « il faut aller chercher le bonheur ». Tout se passe dans la tête. Quand on est bien dans sa tête le reste suit… ».

Un blog sur le handicap et les voyages à découvrir sur : https://les-aventures-de-fred-whe.jimdo.com/