Blog handicap : Ma vie, mon handicap, mes emmerdes

« On a deux vies. Et la deuxième commence quand se rend compte qu’on en n’a qu’une ». C’est par cette citation de Confucius, qu’Élodie, jeune architecte, a décidé d’introduire son blog handicap. Le ton est donné. Chaque semaine, elle vient y raconter ses bons et mauvais moments, y partager ses expériences, mais aussi donner un petit peu de sa bonne humeur aux internautes qui la suivent.

« Je vous laisse découvrir mon blog où vous trouverez les témoignages, anecdotes et coups de gueule d’une trentenaire en situation de handicap qui essaie d’attraper les instants de vie au vol ! Écrire me fait du bien et échanger encore plus ! Alors n’hésitez surtout pas à réagir… Mon message est clair : dédramatisons la maladie ou le handicap. Faisons-en une force ! », écrit Élodie.

Un blog à découvrir sur : www.maviemonhandicapmesemmerdes.com