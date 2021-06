Blog des voyages accessibles : Des vidéos et infos pratiques sur Handilol

Ecouter article Ecouter article





Handilol, le blog des voyages accessibles propose de nombreuses ressources destinées aux personnes qui souhaitent voyager avec un handicap, et plus particulièrement lorsqu’elles se déplacent avec un fauteuil roulant.

France, Europe, Amérique, Afrique… Telles sont les nombreuses destinations déjà explorées par Rudy et Julien, les fondateurs d’Handilol, le blog des voyages accessibles en fauteuil roulant.

Outre des vidéos pratiques, musicales et fringantes, vous trouverez également sur ce site richement documenté de nombreuses informations utiles et concrètes sur des problématiques comme les logements accessibles, les équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite, ou encore les voyages en avion, en train ou en bus avec un fauteuil roulant.

Contribuez au baromètre de l’accessibilité des villes

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi contribuer à l’évolution de l’Handilomètre, en donnant votre avis sur l’accessibilité des villes que vous avez visité et qui sont mentionnées sur le blog. Le but de cet outil est de permettre au fil du temps d’identifier quelles sont les villes les plus accessibles en fauteuil roulant et d’établir une carte du monde accessible PMR.

Pour découvrir Handilol et explorer le blog, rendez-vous sur le site : https://handilol.com/

En photo : Rudy et Julien, créateurs et animateurs du blog des voyages accessibles Handilol © Handilol