Blog: Dépasser son handicap

Surmonter ses limites au quotidien, c’est le leitmotiv d’Antoine Durand, jeune homme de 23 ans atteint d’une myopathie de Duchenne. Il propose à toute personne confrontée au handicap de venir partager des « expériences, outils, trucs et astuces pour faciliter le quotidien » sur son blog « Dépasser le handicap ».

« Ce blog s’adresse à tous les types de handicap, mais plus spécifiquement au handicap moteur et aux myopathes de Duchenne, que je suis plus à même d’aider étant donné ma situation, explique Antoine. L’objectif est d’aider ces personnes à mener une vie heureuse et épanouie malgré tout. À terme, l’idée est de créer une véritable communauté d’entraide par internet, afin d’échanger sur nos difficultés et surtout sur les solutions à envisager pour y faire face. Je souhaite aussi partager ma modeste expérience, notamment vis à vis de mes études d’ingénieur (et ma vie professionnelle actuellement), les voyages que j’ai effectués à l’étranger, et le fait que je sois vraiment épanoui dans ma vie quotidienne ». www.depasser-son-handicap.fr