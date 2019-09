Bisphénol A : le RES s’interroge sur la déontologie d’experts de l’OMS

Le Réseau Environnement Santé (RES) est « surpris » de l’avis rendu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concluant qu’il est prématuré de prendre des mesures de santé publique sur le Bisphénol A (BPA), composant présent dans nombres de contenants alimentaires, notamment les biberons. L’OMS a bien reconnu, dans son avis du 10 novembre, que « quelques études expérimentales et épidémiologiques récentes ont établi des rapports entre de bas niveaux d’exposition au BPA et certains problèmes de santé », mais elle estime que « dans l’état actuel des connaissances, il est difficile d’interpréter l’importance de ces études ». Tant que les rapports entre le BPA et ses effets présumés « ne seront pas confirmés, prendre des mesures de protection de la santé publique serait prématuré ». Une conclusion qu’elle appuie également sur le fait que le BPA ne s’accumule pas dans le corps avant d’être éliminé avec les urines.

Pour le Réseau Environnement Santé, on est en fait loin de manquer de données sur le sujet : « on dispose en effet aujourd’hui de près de 500 études publiées selon les règles de la déontologie scientifique, dans des revues à comité de lecture c’est-à-dire validées par les pairs ». La veille scientifique organisée montre que 95 % des études publiées sur le sujet sont convergentes et montrent un effet du BPA sur la santé notamment s’il est absorbé pendant la gestation : stimulation du cancer du sein et de la prostate, diabète et obésité, troubles du comportement et de la reproduction. Le Réseau estime que l’avis de l’OMS ne prend pas toutes les données en compte et que sa position « n’est pas conforme au principe de précaution […] dans la mesure où on dispose d’indications de toxicité, il est nécessaire d’agir sans attendre d’avoir la preuve définitive ». Et l’association n’hésite pas à mettre en cause les experts de l’OMS : « ces erreurs grossières du rapport de l’OMS laissent planer un doute sur la déontologie de l’expertise de ce groupe ». (source Viva)

www.reseau-environnement-sante.fr/