Bisphénol A : deux études confirment sa dangerosité

Le bisphénol A, (BPA) [1], peut pénétrer l’organisme humain par la peau, selon une étude de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). “Le BPA peut migrer de ces plastiques et résines vers l’aliment contenu (…) On le retrouve dans les urines, le sang et le liquide amniotique d’une grande majorité de la population européenne”, écrivent les chercheurs dans leur rapport. Les travaux de l’INRA, ouvrent de nouvelles perspectives dans l’évaluation du risque d’exposition aux perturbateurs endocriniens, et en particulier au BPA. Une autre étude publiée dans “Fertility and Reproduction” a mis en évidence un lien entre taux élevés de BPA et dysfonctionnements sexuels.

A partir de données recueillies chez 514 ouvriers chinois, l’enquête a démontré que des teneurs élevées de BPA dans les urines multiplient par 3 le risque d’une baisse de concentration du sperme et de sa vitalité et par plus de 2 celui d’une mobilité moindre des spermatozoïdes.

Le Parlement français a décidé en juin de suspendre la commercialisation de biberons comportant ce composé chimique mais a préféré reporter en 2011, « dans l’attente d’expertises robustes », le débat sur l’interdiction générale de ce composé chimique.