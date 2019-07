Bilan du Pacte territorial dans les Hauts-de-Seine

Le département des Hauts-de-Seine (92) a été l’un des premiers à signer, dès 2007, un pacte territorial destiné à valoriser et expérimenter des actions susceptibles de créer une dynamique autour de la qualification et de l’emploi des personnes handicapées.

Le pacte territorial, signé par vingt-deux grandes entreprises gravitait autour de trois axes :

– promotion du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en faveur de personnes handicapées, afin de leur permettre d’accéder à une meilleure qualification et à un emploi dans un métier identifié ;

– renforcement du partenariat entreprises/universités, grandes écoles, centres de formation d’apprentis, afin d’améliorer l’insertion professionnelle des étudiants handicapés ;

– participation avec les centres de rééducation professionnelle à une meilleure qualification du public, afin d’améliorer l’efficacité des actions de formation et de professionnalisation. Une fois le pacte signé, des groupes de travail se sont mis en place, animés par la coordination du Plan départemental d’insertion des travailleurs handicapés (PDITH) et les Missions handicap des grandes entreprises, avec la participation de l’Agefiph pour partager et mutualiser les compétences afin d’atteindre le taux d’emploi requis.

Outre les initiatives individuelles, nombreuses et pertinentes, on peut citer à ce jour plusieurs réalisations concrètes comme la mise en place d’un dispositif « préqualifiant » préalable à l’alternance, la mise à disposition par Total de son centre de formation pour les travailleurs handicapés demandeurs d’emploi, la formation d’assistant 3D par des stagiaires handicapés chez Dassault Systèmes, ou encore l’externalisation par la Lyonnaise des Eaux d’un service des facturations avec un Esat de l’APF. Sans oublier un accompagnement vers le milieu protégé.