Bilan de la semaine pour l’emploi L’ADAPT 2008

Une mobilisation réussie

Mobilisation de 20 établissements de L’ADAPT

A travers 46 manifestations

10 Forums (6500 candidats et 1000 recruteurs)

4 Jobdatings© (80 candidats et 80 recruteurs)

17 Handicafés© (950 candidats et 450 recruteurs)

15 autres manifestations (2000 visiteurs)

Une forte affluence sur les événements L’ADAPT

7 700 candidats

1600 recruteurs

75 000 rencontres

Un coup d’envoi à la Maison de la Mutualité

Handicafé© avec 40 recruteurs et 70 personnes handicapées

Un module coaching avec 15 professionnels RH, 300 invités

Une prise de paroles organisée autour de 10 bonnes raisons d’employer une personne handicapée avec un tandem salarié handicapé et dirigeant

La présence de Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées

La diffusion d’un film mettant en scène des travailleurs handicapés en emploi chez les 6 partenaires nationaux orchestré par le président

La présence de RFI, du Monde, BFM TV, RMC, France 3, France 5 et Europe 1

Une résonance de l’événement

Presse : insertion de l’affiche « Travailler Ensemble »

Insertion de l’affiche dans plus de 100 supports de presse écrite :

Télé journal et Télé Z (+ 2 millions d’ex.), Télécable et satellite hebdo, Alternatives économiques, Entreprendre, Courrier Cadres, Point de vue, L’Expansion, Moto Magazine, Version femina, La Croix, Handirect, etc.

Tirage cumulé à près de 14 millions d’exemplaires

Affichage : dans près de 800 communes

1500 affichage Decaux (150)

5000 affiches 40×60 dans 650 communes (650)

Radio : passage du spot radio

Dans 85 stations / 500 insertions / valorisation à 320 000 euros

Radio Classique (x16), BFM (x48), RMC (x40)…

Passage du spot TV

Sur 16 chaînes TV / 100 insertions / valorisation à 300 000 euros

TF1 (x7), Infosport (x15), Jimmy (x16), Planète (x18) et aussi France 2, France 3 et Canal +

Site Internet : 61 000 visites

Soit + 10 à 15% en plus de l’année précédente

4, 6 pages vues en moyenne par visite avec les pages les plus consultées : programme, quizz, entreprises ouvertes à toutes les compétences

Une couverture médiatique réussie

En presse papier :

Le Monde, Les Echos, Le Parisien, Ouest France, Midi Pyrénées, La Voix du Nord, le Dauphiné Libéré, les DNA, la Nouvelle République, Le Progrès, Handirect …

En radio :

Radio Classique, RFI, France Inter, France Bleue, RMC, Europe 1, Nostalgie

43 émissions (sur 22 stations) traitent de la Semaine dont 13 directement liées à L’ADAPT

En télévision :

France 3 Le 19/20 national, régional (Normandie, Lorraine, Rhône, Alpes, Auvergne), France 5 le magazine de la santé, BFM TV, chaîne de la TNT, Cap 24, Public Sénat, etc.

72 sujets (sur 25 chaînes) traitent de Semaine dont 19 directement liés à L’ADAPT