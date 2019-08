Bilan de la 1ere édition de Paris en Toutes Lettres

50 000 spectateurs ont assisté aux 300 événements littéraires du festival dans une centaine de lieux différents Créée par Bertrand Delanoë, maire de Paris, et Christophe Girard, adjoint au maire chargé de la culture, la première édition de Paris en toutes lettres (4 au 8 juin), conçue par Olivier Chaudenson, a rencontré un vif succès. Avec un taux de fréquentation très satisfaisant pour une 1ère édition, et de très nombreuses salles pleines (75 % de taux de remplissage en moyenne et un public total estimé à environ 50 000 spectateurs), Paris en toutes lettres est surtout parvenu à s’adresser à une grande diversité de publics.



Le chapiteau Magic Mirrors, installé place Stalingrad (XIXe), a constitué le symbole de cette ouverture et d’une implantation urbaine novatrice. Public averti, lecteurs occasionnels, habitants du quartier, familles avec enfants se sont croisés dans ce lieu durant cinq jours.

Au-delà de ce coeur emblématique et des lieux mitoyens (Centquatre, Bouffes du Nord, Trois Baudets, Point Ephémère, couvent des Récollets…), le festival a irrigué l’ensemble de la ville : Hôtel de Ville et Académie française, exceptionnellement ouverts au public, Théâtre du Châtelet, Maison de la Poésie, Pavillon de l’Arsenal jusqu’au pont des Arts, mais aussi le réseau de bibliothèques municipales, des éditeurs, des librairies et des bouquinistes.

A la diversité du public et des lieux répondait celle de la programmation, riche de 300 événements et de 250 artistes. Lectures, débats, performances, promenades et concerts littéraires, ateliers d’écriture, mais aussi bibliothèques de plein air ont fait naître un véritable engouement pour cette nouvelle façon d’aborder la littérature.

Enfin, les Parisiens ont répondu aussi à l’appel de la Ville en déposant plusieurs centaines de citations sur Paris qui on été projetées sur la Rotonde de Ledoux (XIXe) pendant le festival, mais aussi en désignant Romain Gary et Oscar Wilde, comme écrivains respectivement français et étranger, méritant une rue ou un lieu à leur nom dans Paris, excellentes suggestions qui seront prochainement examinées avec faveur par la Ville de Paris.