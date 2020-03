Bientôt Handica 2009

Salon Professionnel et Grand Public, Handica 2009 a pour objectif de présenter tous les produits et services qui améliorent l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes.

Handica 2009 réunit :

– les fabricants et les distributeurs de matériels,

– les professionnels médicaux et paramédicaux,

– les professionnels de la santé et du social,

– les collectivités,

– les professionnels du transport,

– les professionnels de l’éducation,

– les professionnels de l’emploi,

– les professionnels du tourisme,

– les associations,

– les institutionnels…

Au total, près de 280 exposants sont présents au salon, sur 25 000 m2 d’exposition.

Le Salon aborde tous les thèmes liés à l’autonomie de la personne handicapée ou dépendante :

– Equipements,

– Conseils et services,

– Déplacements et transport,

– Communication,

– Habitat,

– Santé et bien-être,

– Tourisme, sport, culture,

– Nouvelles technologies,

– Education, formation, emploi…

Pour cette 15e édition, le Salon Handica attend 25 000 visiteurs et près de 1 000 congressistes.

L’ACCÈS AU SALON EST GRATUIT

Des facilités pour les visiteurs : auxiliaires de vie à disposition sur le salon, accueil spécifique

sensoriel (boucle magnétique, documents braille et gros caractères), prêt de fauteuils roulants,

interprètes LSF, toilettes adaptées…

Plus d’informations sur www.handica-expo.com